Entrevista de la Dra. Tania Alvarado Chávez, Mgs. – Doctora en Medicina y Cirugía Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Subespecialista en Artroscopía, Subespecialista en Traumatología Deportiva y Medicina Regenerativa Ortopédica, y Ecografía Musculoesquelética.

Directora de CADI (CENTRO DE ARTROSCOPIA Y DEPORTE INTEGRAL)

Dra. Tania Alvarado Chávez; Una prestigiosa profesional con amplia formación científica. Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía Ortopédica, Artroscopía y Traumatología en la Universidad de Guayaquil; Cirujana Artroscopista Subespecialista en Artroscopía en la Universidad de Florida (USA), Subespecialista en Traumatología Deportiva y Medicina Regenerativa Ortopédica (Argentina-USA), y Ecografía Musculoesquelética (Perú-España) y Banco de Huesos (Brasil).

Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla, y Deporte, de la Sociedad Internacional de Reparación del Cartílago.

Miembro de la SEOT, y del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia capitulo Guayas.

Homenajeada con 3 premios; primero con el tema: del Banco de los Huesos en el Hospital Clínica Alcívar; por la IOCIM (Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica) entregado en Cancún México 2014, El segundo en Panamá 2017 por Mejor Profesional de la Salud (2015-2016 en Traumatología); y el tercero Membresía Élite ( por el Tratamiento de Artrosis en Rodilla con Plasma Rico en Plaquetas innovación con una mezcla de Ácido Hialurónico), obteniendo el Premio al Éxito Médico/MERIT AWARD FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT IN HEALTH CARE IOCIM; por su excelente trayectoria y constante actualización, temas en sus congresos y publicaciones en revistas médicas, que será entregado en México.

Ganadora de la Beca SLARD 2016 viajando a ASIA visitando centros de referencia en Traumatología Deportiva compartiendo conocimientos con excelentes Traumatólogos Asiáticos una experiencia enriquecedora.

Con más de 5000 pacientes a la cuenta en cirugías de rodilla y hombro, además 500 más sólo en la provincia de Los Ríos con este tratamiento innovador. Se ha convertido en un referente en su campo profesional.

Actualmente es directora de CADI (Centro de Artroscopia y Deporte Integral); donde realiza la mayor parte de su labor profesional, desde hace varios años desarrolló trabajo asistencial en diferentes centros hospitalarios, aportando con sus conocimientos a la comunidad porteña, con recomendaciones para personas con un gran desgaste de articulaciones, lesiones deportivas, patología de columna y lesiones del aparato locomotor en niños.

Así mismo es catedrática de la Universidad de Guayaquil. Posee una vasta preparación intelectual; no sólo mediante su posgrado y sub-especialidad, sino que consciente de la dinámica evolución en la ciencia, realiza continua y periódicamente actualización científica-profesional tanto a nivel nacional como internacional, siendo Magister en Educación Superior y Magister en Comunicación y Desarrollo, autora de más de 18 publicaciones científicas y un libro sobre la historia del Hospital del IESS TMC.

Preguntas personales:

¿Cómo se siente hoy en día, al haber recorrido diferentes facetas profesionales y de investigación en el exterior, recibiendo varios premios profesionales como el premio mundial a la calidad en la salud 2016, premio por su trayectoria profesional y ya vamos para el tercero que será en Mérida-México?

Agradecida con los pacientes ya que todo este trabajo ha sido para ellos, por haber sido un camino largo y pedregoso. Estos premios realmente me cogieron de sorpresa, la primera vez por un trabajo acerca del Banco de los Huesos en el Hospital Clínica Alcívar, por la IOCIM (Organización para la capacitación e investigación médica), que se encuentra integrada por médicos de diversas nacionalidades con la misión de promover y difundir el estudio a la enseñanza, la investigación, los nuevos avances científicos y tecnológicos en el área médica, entregado en Cancún, México 2014 PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIEVEMENT FOR A BETTER LIFE (Premio por los logros alcanzados para una mejor vida). El premio del año pasado, Panamá 2017 MEJOR PROFESIONAL DE LA SALUD DEL AÑO 2015-2016 en Traumatología, EXCELLENCE IN HEALTH CARE PRIZE (Excelencia en los Cuidados de la Salud); Buenas Prácticas Profesionales y la Membresía Elite, por un tratamiento que hago con pacientes de artrosis en rodilla con PLASMA RICO EN PLAQUETAS que comencé hacer con una mezcla de ÁCIDO HIALURÓNICO y cuando presenté el trabajo, la institución me otorgó el PREMIO AL ÉXITO MEDICO /MERIT AWARD FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT IN HEALTH CARE IOCIM. Y nuestros títulos honoríficos MASTER EN CUIDADOS DE LA SALUD y MASTER IN PUBLIC HEALTH que será entregado en México. Estos reconocimientos científicos son el premio al esfuerzo y dedicación porque se destaca lo que uno hace, al final el mayor logro es para los pacientes para que vean una alternativa de curar su dolor.

¿Cómo se inició CADI (Centro de artroscopia y deporte) y quiénes lo conforman?

Nuestro país es muy deportivo, durante toda la semana están peloteando, corriendo etc. No sólo es el fútbol, tenemos crossfit, runners, y nuevas tendencias deportivas que van apareciendo. Pensando en el beneficio de darle un plus al paciente; (que no venga lesionado); sino para prevención control y tratamiento, se creó el (Centro de Artroscopia y Deporte Integral), en donde evaluamos si haces o quieres empezar a hacer deporte, que tipo de actividad quieres y que entrenamiento practicar. Le recomendamos que ejercitar de acuerdo a su biotipo, peso, talla, consejos nutricionales, para no estar preocupados después a causa de lesiones. Si ya se lesiono pues la Artroscopia es la opción, como un procedimiento mínimo invasivo, sin necesidad de abrir la articulación para reparar, ligamentos, tendones, etc. Se creó este centro, que lo conforma mi equipo, que son dos Traumatólogos más; uno de columna y otro en Traumatología Pediátrica; y el personal de enfermería con una Licenciada en enfermería y una Terapista física.

Cuando vienen por las evaluaciones por lesiones deportivas, traumáticas, por desgaste, o artrosis también evaluamos con diagnóstico rápido, tenemos la evaluación para el deporte, estudio de la pisada y diagnóstico de la ecografía músculo – esquelética, e inmediatamente damos el tratamiento. En términos generales siempre recomiendo para lesiones deportivas, en ligamentos, tendones o artrosis: PLASMA RICO EN PLAQUETAS CON ÁCIDO HIALURÓNICO. Cada paciente y diagnóstico es diferente pero su uso es reconocido en muchas publicaciones, ofrecemos quitar el dolor, reparar, regenerar y preparar para la actividad deportiva.

¿Quién influyó en sus esfuerzos; para llegar a la meta de ser un profesional de excelencia?

Mis padres, desde muy pequeña quise ser doctora, y siempre quería una especialidad quirúrgica, no era mi meta ser médica internista, hacer algo con las manos para curar rápido a los pacientes. En el internado entré por primera vez a una cirugía traumatológica y ahí me enamoré de esta linda especialidad. Mi padre me apoyó hasta segundo año de medicina era su sueño (+), y mi madre me apoyó el resto del camino hasta ser traumatóloga (+). Ahora tengo el soporte de mis hermanos, mi hija, familia. El tema es que cuando uno completa la especialidad no se queda ahí, es de enfocarse, porque la tendencia mundial no es para que seas un traumatólogo todólogo, sino escoger una subespecialidad. Es por eso que nos dedicamos en CADI a las lesiones deportivas y desgaste articular. Le llamo la Clínica del Cartílago; como también

CLÍNICA DEL DEPORTE PARA LESIONES Y ARTROSIS.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes entre los pacientes que acuden al consultorio?

Son las patologías de las articulaciones huesos y músculos, ya sea por jugar pelota, crossfit, running, gimansio, kangoo jumps etc. Pero generalmente son de rodilla y hombro. Este tratamiento lo empecé aplicar porque sufrí un esguince de rodilla en el 2011, producto de esto y bromas en el quirófano, un gran amigo Traumatólogo me puso un PLASMA RICO EN PLAQUETAS de mi sangre en mi ligamento colateral medial de la rodilla, se me bajó la presión, me recuperé y a los 5 minutos ya no tenía el dolor. Y le dije que deseaba aprender y me orientó. Inmediatamente comencé mis capacitaciones en Miami con el grupo de (Células Madres), ahora lo hago porque yo lo probé y me quitó el dolor.

También lo aplico en lesiones deportivas en desgaste de los hombros, codos, tendinitis, pero generalmente lo uso más en las patologías de rodilla.

Preguntas profesionales:

Doctora. ¿Usted es médica traumatóloga, ortopedista, y deportóloga muchos desconocemos cuál es la función de cada uno de ellos? Podría hablarnos de manera general acerca de dichas especialidades.

La cirugía Traumatológica.- Es la del trauma (golpes, fracturas). Reparar consecuencias del traumatismo.

Cirugía Ortopédica.- Es la corrección de deformidades, es una operación programada y no de emergencia.

Traumatologia Deportiva.- Atender lesiones deportivas del sistema Musculoesqueletico.

El curso de certificación lo hice como Traumatóloga Deportóloga en la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Traumatología Deportiva, es un curso muy completo que incluye ser Médico de Equipo.

¿Qué nivel ocupa la cirugía ortopédica en Ecuador en comparación a otros países?

Estamos en un nivel bastante alto, muy similar a los de España y Estados Unidos en relación a implantes y técnicas quirúrgicas. Aquí tenemos muchas casas comerciales en los que son lesiones deportivas tenemos de Argentina Acre, Johnson y Johnson, y los mismos implantes que se usan en Estados Unidos aquí los tenemos asequibles con Smith and Nephew, ArThrex, Conmed . Es cierto que hay en la parte pública, pero aquí el paciente escoge la parte privada según su seguro y tipo de lesión. Estamos en un excelente nivel, la mayoría de traumatólogos nos capacitamos de todos estos implantes fuera y dentro del país.

¿Cómo ve Ud. el presente y el futuro en el tratamiento de las enfermedades de las articulaciones y de los huesos?

Avanzamos, justamente antes de irme a mi último congreso, conocí unos implantes para pequeñas articulaciones (unos tornillos, pines); que no se retiran, sino que llegan a calcificarse dentro del propio hueso. El futuro de la cirugía ortopédica es el método mínimo invasivo, es decir operar menos, según la patología, porque si es una fractura al final, si es necesario se abre, pero terminas con técnicas de pequeñas incisiones, pasas la placa y colocas los tornillos percutáneos y así mismo va la cirugía artroscópica. Siempre a la vanguardia de hacer lo mínimamente invasivo posible, PRIMUM NON NOCERE (primero no hacer daño).

¿Cómo podríamos tratarnos una ruptura en el tendón?

Si hay un esguince de tendón rotuliano, eso es quirúrgico, debe abrirse y suturar los bordes, siempre recomiendo también el PLASMA RICO EN PLAQUETAS.

¿Es cierto que el plasma rico en plaquetas cicatriza más rápido los tejidos inflamados?

¡Así es! Es regenerativo. Normalmente tu cuerpo se regenera constantemente. Entonces el poder de las plaquetas es crear en ese momento que le infiltras, una respuesta inflamatoria que se inicia, para atraer más plaquetas de las que están cercanas más las que se infiltran, para regenerar y desinflamar este tipo de dolor.

Deporte:

La actividad deportiva intensa puede crear fracturas tanto en adolescentes y adultos?

Sí. El caso de una gran amiga, tiene 40 años y decidió que iba hacer deporte, se inscribió en unos cursos de un gimnasio tipo kangoo, el primer día 1h de kangoo jumps, sin entrenamiento previo , a las 24h después me llama porque tenía la rodilla inflamada, luego la revisé porque tenía un derrame muy grande, pedimos una radiografía, y ahí se vio una fractura de la tibia, entonces como la ruptura no estaba desplazada, solicité una resonancia magnética, realicé un tratamiento de 5 aplicaciones de PLASMA RICO EN PLAQUETAS CON ACIDO HIALURONICO, eso hace más de un año, ese testimonio está en redes sociales (Instagram); no la tuve que operar, sólo reposo mientras se da aplicación de plasma y terapia física. No volvió al kangoo, pero hace natación y bicicleta.

¿Cómo se podría tratar una curación en las lesiones deportivas?

El tendón es muy receloso, y se lesiona cuando el deportista quiere aumentar la actividad, el peso, o potencia muscular bruscamente. Aparece el dolor porque el tendón se desgarra, y sobre eso SE REPARA, pero lo hace de manera incompleta ya que el deportista no hace el reposo adecuado, porque el cuerpo se regenera solo aparecen las cicatrices, como la persona sigue insistiendo con el aumento de peso o actividad, esa cicatriz fibrosa se vuelve a desgarrar y aparece el dolor, eso se hace un círculo vicioso. Después de un mes y medio cuando no aguanta más ahí acude, entonces me convierto en una detective, preguntarle si recuerda, ¿En qué momento? Que me explique y ahí me cuentan que aumentaron los kilos o actividad razón de la lesión. Hacemos la propuesta de aplicar en la inserción o en el tendón EL PLASMA RICO EN PLAQUETAS. En esto hay muchos estudios y trabajos que es una efectividad a nivel de tendones.

El PLASMA RICO EN PLAQUETAS O FACTORES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIOS no regeneran el cartílago, entonces somos claros, que no somos charlatanes porque no regeneramos cartílagos de articulaciones desgastadas a personas de 70 años. Lo que hacemos es mejorar la funcionalidad y quitar el dolor. El tip es que conjuntamente del tratamiento, debe haber terapia física, porque movemos las articulaciones con la musculatura, que son nuestras palancas y si no hay buenos músculos persistirá un 30% del dolor.

¿Cuál ha sido la mayor ayuda que ha aportado a un paciente?

Cuando opero a pacientes de meniscos, torturas con desglose anterior, la mayoría de las frases es: ¿Cuándo vengo? ¿Cuándo me da el alta?, después me los encuentro y dicen: “Doctora usted me salvó la pierna”. Tengo más de 3000 pacientes a la cuenta en cirugías de rodilla y hombro, 300 pacientes (solo en la Provincia de los Ríos con este tratamiento), de los cuales ciento y pico son de Babahoyo y me cuentan: “Doctora ya puedo subir escaleras”; “Ando sin bastón”. Esa gratitud de los pacientes, para mí es lo máximo.

*A pedido de nuestros lectores ¿Cómo podemos concretar una cita con usted y que costo tiene?

Síganme en todas las redes sociales, en Facebook; Instagram, mi celular es: 0987933923 /0978672490 /0982534628; ahí les atenderá mi secretaria para que les agende una cita, o a través de las redes; ahí hay testimonios. El valor de la consulta es $80 incluida la ecografía músculo esquelética, dependiendo de cada caso se les hace una proforma de su lesión.

*¿Alguna recomendación para nuestros lectores de Revista Exitosa, acerca de ¿Qué precauciones les recomendaría a nuestros lectores de Revista Exitosa sobre cualquier tipo de lesión?

Primero es hacer ejercicio, la actividad física es primordial, a medida del pasar de los años hay que realizar más gimnasia. Hacerlo 3 veces semanal como mínimo, tratar de que sea casi a diario. Mientras más se hace habrá más flacidez. Las personas mayores me dicen: “Es que ya me chupé”, es que no se mueve, le duelen los huesos y se hace círculo vicioso.

Segunda recomendación, cuando hagas actividad física, tratarte bien, alimentarse correctamente, y hacer calentamiento antes y después de cada ejercicio.

Si quieres realizar algo que no haces, tiene que ser progresivo, sino te lesionarás y terminarás en mi consultorio.

Más personal

Libro: Como adulta: “Los Cuatro Acuerdos” (Sabiduría Tolteca) por: Miguel Ruíz y en mi adolescencia: “El Principito” por: Antoine Saint-Exupéry.

Personaje favorito: Mis Padres

Deporte: Vóleibol y bicicleta

Comida preferida: El Yapingacho

Mayor pasión: La traumatología

Color preferido: El lila

Trayectoria:

• DOCTORA EN MEDICINA Y CIRUGÍA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

• ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA, ARTROSCOPIA Y TRAUMATOLOGÍA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

• CIRUJANA ARTROSCOPISTA UNIVERSIDAD DE FLORIDA

• ORTOBIOLOGICOS MEDICINA REGENRATIVA , GSCELL GROUP , MIAMI FLOR, USA

• ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA AATD

• ESPECIALISTA EN BANCO DE HUESOS E INJERTOS ME, SA , BRASIL .

• MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR

• MAGISTER EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

• DOCENTE UNIVERSITARIA

• MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA.

• GANADORA DE LA BECA SLARD TRAVELLING FELLOW 2016, ASIA (AUSTRALIA, NEW ZELANDA, SINGAPUR , THAILANDIA , HONGKONG

• GANADORA 3 PREMIOS IOCIM (ORGANIZACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA, SE ENCUENTRA INTEGRADA POR MEDICOS DE DIVERSAS NACIONALIDADES CON LA MISION DE PROMOVER Y DIFUNDIR EL ESTUDIO LA ENSEÑANZA LA INVESTIGACION LOS NUEVOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA MÉDICA.

CARTERA DE SERVICIOS

• MEDICINA PREVENTIVA EN TRAUMATOLOGÍA Y SPORTS MEDICINE

• COACHING DEPORTIVO PARA LOS QUE NUNCA HAN HECHO DEPORTE

• COACHING DEPORTIVO INFANTIL Y ADOLESCENTE

• COACHING DEPORTIVO DESPUES DE LOS 50

• EVALUACION DEPORTIVA COMPLETA

• NUTRICION DEPORTIVA

• PREVENCION DE LESIONES DEPORTIVAS

• PREVENCION DE ARTROSIS

• PREVENCION DE OSTEOPOROSIS

• PREVENCNION DE DESVIACIONES AXIALES

• PREVENCION DE PIE PLANO, PISADA PRONADORA , PISADA SUPINADORA

• CLINICA DEL CROSSFIT

• CLINICA DEL ATLETA

• CLINICA DE LA DANZA

MEDICINA CURATIVA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

• CLINICA DE LA ARTROSIS: TODO TIPO DE ARTROSIS CON REVOLUCIONARIO TRATAMIENTO EUROPEO, ADIOS A LA PROTESIS (PRP, STEM CELL AC- HIALURONICO, PME).

• CONSULTA Y TRATAMIENTO DE ARTROSIS DE RODILLA, DE CADERA, DE COLUMNA.

• INFILTRACIONES GUIADAS CON ECOGRAFIA.

• INFILTRACION DE FACTORES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO (PRP, PLASMA RICO EN PLAQUETAS) EN LESIONES AGUDAS DEPORTIVAS, CRONICAS DE TENDON, MUSCULO, ARTICULACIONES.

• INFILTRACION DE LIQUIDO SINOVIAL SANO (ÁCIDO HIALURÓNICO) EN ARTICULACIONES.

• CLINICA DE LA OSTEOPOROSIS: SIENTASE MAS JOVEN CONTROLE SU OSTEOPOROSIS.

• ATENCION Y TRATAMIENTO DE ESPOLON CALCANEO Y FASCITIS PLANTAR.

• ATENCION Y TRATAMIENTO DE FIBROMIALGIA.

• CLINICA DE TRAUMA: TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE HUESOS LARGOS Y CORTOS.

• ESCUELA DE LA COLUMNA: DORSALGIA, CERVICALGIA, ARTROSIS DE COLUMNA: BLOQUEO-INFILTRACION DE COLUMNA LUMBAR, NUCLEOPLASTIA Y RADIO FRECUENCIA, DISECTOMIAS LUMBARES Y CERVICALES.

• ATENCION Y TRATAMIENTO DE TODO TIPO DE LESIONES DE HOMBRO: LUXACION, INESTABILIDAD, MANGUITO ROTADOR, BICEPS, SUBESCAPULAR.

• TRATAMIENTO DE ESGUINCES CRONICOS DE TOBILLO.

• ARTROSCOPIA DE HOMBRO, CODO, MUÑECA, CADERA, RODILLA Y TOBILLO.

• CLINICA DEL DOLOR: AGUDO Y CRONICO.

• CLINICA DE LA MANO: SINDROME DE TUNEL CARPIANO, LUXOFRACTURAS, POLIDACTILIA.

• CONSULTA Y TRATAMIENTO ORTOPEDICO INFANTIL Y ADOLESCENTES

Contacto:

Dirección: Alianza 1206 laureles

Teléfono: 0982534628

Email: dratanialvarado@hotmail.com

Web: www.dratanialvarado.com

Blog Page: Dra. Tania Alvarado Chávez

Facebook: Dra. Tania Alvarado

Instagram: drataniaalvarado

Twitter: Dra. Tania Alvarado

Linkedin: Dra. Tania Alvarado Chávez

Canal de YouTube: Dra. Tania Alvarado Chávez

Comentarios

comentarios