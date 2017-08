Mantenga su romance activo; no deje morir su matrimonio

Dra. Rocío Álvarez F.

Estas reglas son sencillas pero difíciles de seguir porque queremos ganar, al tener pareja nos convertimos en uno, un equipo que comparte mismas metas, aficiones, amigos e historia por hacer y dentro del equipo no se compite.

1.- Tenga un espacio pareja donde pueda coquetear, divertirse y compartir conversaciones con su pareja, un lugar sólo de dos. Donde se den caricias y se propicie la intimidad.

2.- Elogie, muestre aprecio constante, incluso por lo que considere que debe hacerse, ser agradecido da al otro la sensación de aprecio, de sentirse validado. Hay que reconocer los esfuerzos, los logros, las capacidades del otro.

3.- Evite la crítica constante, el otro sentirá que es menos y se defenderá de maneras insospechadas, evite culpar demasiado, manipular, insultar, todo esto deteriora las relaciones.

4.- Procure formarse una idea real de las situaciones, cotejando con el todo de la situación y de la relación para no exagerar hechos y manejar con la culpa, pelear es normal y culparse de ciertas cosas es normal pero hay que frenar esto y no pasar de la raya.

5.- Mantenga la comunicación abierta y la conexión emocional constante, tras cada pelea hay que reparar, y mejorar las situaciones. Nunca deje que una pelea se extienda, sienta lo ocurrido y trate de entender al otro más que afianzarse en su posición. Si uno de los dos gana una pela, ambos pierden porque hay desbalance.

6.- Aprenda a negociar y que cada situación los enriquezca como pareja, ganar- ganar es la idea y la forma de crear lo nuevo y mejor para la pareja, no gaste energía en argumentar para tener razón, puede que ambos la tengan a su manera y dos razones juntas forman una nueva y mejor razón, la de permanecer juntos.

7.- Recuerde siempre que todos somos diferentes y a veces nos disgustan cosas que no entendemos, por ejemplo la invasión del espacio. Trate de ser tolerante y explicar sin herir los límites de sus espacios.

8.- No esté a la defensiva nadie quiere dañarlo y menos su pareja, aprenda a escuchar, esta es la base de crear la maya o red de convergencia donde se unirán los pensamientos de los integrantes de la pareja.

9.- De primero, no espere que el otro de, sea paciente y enséñele lo que le gusta.

10.- Trabaje sus rencores y sus iras hacia el pasado o el mundo, las cosas nunca son como queremos, simplemente son, y con paciencia y ayuda lo entenderemos.

Las películas muestran algo muy diferente a la realidad cuando se trata de mostrar romance, el romance es magia que se siente, estímulo de sentidos y si hay compenetración se sigue adelante subiendo niveles de compromiso, nunca se crea una empresa sin un compromiso, sin éste la pareja queda expuesta a los embates del ambiente y del cambio.

Los primeros estadios del romance, el conocerse, descubrirse, saber si cubre nuestras expectativas, y si cubrimos la del otro, el esperar nos acrecienta el anhelo, pero la realidad es el día a día, ir estrechando lazos para compartir afinidades, el respeto de los espacios y la ayuda a ser mejores y funcionar, trascender y crear. Como es lógico establecer pareja es un trabajo, primero con nosotros mismos y luego para ser compañero. En otras palabras cuando se encuentra la persona correcta, el esperado, el señor o señora perfectos, el trabajo apenas da inicio, y la trayectoria es ardua.

Tener apoyo, un compañero de lucha, quien comparta nuestras aficiones es un gran placer, por eso vale el esfuerzo trabajar por ello.

El mejor consejo es buscar la persona con quien más se comparta, con quien se tenga más amigos, ideas, historias, y METAS en común. Y de ahí negociar y negociar las diferencias para armar una vida plena y satisfactoria.

En época de grandes cambios sociales, económicos, y de estilos de vida se pone gran estrés en el desempeño y no queremos fallar, lo que aumenta presión en la pareja, y el temor al compromiso. John Jacobs Psiquiatra Terapista de Parejas en NY autor del libro “All you needs is love, and other lies about marriage”. El 50% de los matrimonios terminan en divorcio y una cifra mayor en fracaso, y arrastrando el fracaso.

¿Como negociar en pareja en los tiempos actuales?

Primero que todo renunciemos, renunciemos a la fantasía de la perfección, no hay la persona, ni el momento perfectos, hay personas que nos calzan y momentos maravillosos de gran enriquecimiento espiritual, humano, científico etc. La vida es multidimensional y cada parte de ella debe interconectarse con las otras para no volvernos locos. El amor romántico tiene fecha de caducidad pues no viene del otro sino de nuestra decisión de amar y de crear momentos maravillosos con el otro, para compartirlos y vivirlos varias veces, haciendo esto una fuente de inspiración para seguir adelante y fortalecer vínculos. Para comprometerse hacen falta dos personas, sino es algo falso que hace que una persona luche por dos hasta que se canse.

Después de renunciar a las fantasías hay que ver con la realidad que contamos y qué es digno de nosotros de compartir, que debemos mejorar como personas por nosotros y por el otro. Luego evaluemos las fuerzas sociales, culturales, familiares y religiosas, puntos en común y puntos en discordia para probar cambios en común hasta compaginar. Para todo esto debe estar abierto el espacio pareja, y en continua renovación de tal modo que haya diálogo “no me gusta esto, no me gusta aquello, porque no cambiamos el carro, porque no nos vamos de viaje, hagamos deporte juntos” propuestas que son sólo propuestas no necesitan defensividad ni ataques ni interpretaciones largas que traigan rabia, y rabia, y rabia que acumulada se forme emulando una avalancha que cuando viene no avisa y destruye todo al paso. Escuchar es la clave, escuchar anañizar las posibilidades de acuerdo a nuestras vidas y la vida del otro para cambiar y hacer sacrificios que ayuden al bien común, cambiando de sistemas el cerebro se ejercita y se crean más redes neuronales y más liberación de dopamina, el cambio hay que asumirlo con felicidad. Pero el cambio es para mejor, no para sufrir, ojo el sufrimiento del esfuerzo sí es bueno, el sufrimiento negativo es aquel que desmoraliza o retrasa al individuo en su crecimiento personal, cuando tu pareja te cela, no te deja avanzar en amistades o carrera por temores no es bueno, es mala señal, hay que tenerla muy en cuenta para eso es el noviazgo.

En la actualidad hay más cambios, más posibilidades de estar expuestos a romances fáciles por internet, WhatsApp, pero no son realidades, las realidades que se comparten son más satisfactorias porque son un reto, un reto a mejorar y a compartir, a crear, no es lo mismo compartir con tu familia que con tu pareja son dos experiencias diferentes, con tu pareja tu yo es más edificado, la lucha por la vida se aligera, es lo tuyo, lo creado. En una época más de necesidades emocionales, de necesidades internas, de espacios propios más amplios es más difícil negociar … pero hay que abrir la mente, necesitamos abrir la mente para esto más para otras cosas carentes de sentido. Abrir la mente significa ver más allá de nuestros requerimientos, ver más allá de lo evidente y ver por dos, es una lógica racional, más elaborada y por la que hay que esforzarse, por ello no es tan común que se pase MÁS ALLÁ DEL MONTE DE LOS OLIVOS.

En cada ser esta la semilla para hacer crecer el árbol de la vida, raíces para afianzarse y ramas para estrechar lazos con otros árboles en el bosque, en cada uno de nosotros hay el deseo de vinculación para crear lazos de amistad, amor, protección, ayuda, apoyo. Pero esto se desarrolla, nada se da sin esfuerzo la gente tiende a crear la fantasía de desarrollarnos como seres puros, en bruto, ninguna piedra es de valor, el esfuerzo te da valor y valores. Con la renuncia a falsas ilusiones y falsos valores podremos ver al otro como un semejante, no un capricho, y cómo éste compagina en nuestras vidas, allí se comienza a dar la negociación.

Los tiempos cambian, las parejas deben cambiar, considerarse como seres semejantes con sus diferencias, celebrar las diferencias, celebrar los esfuerzos que se hacen juntos, luchar en conjunto y alternando, apoyarse mutuamente. La crítica, las luchas de poder, las peleas salidas de contexto dañan las parejas, aprendamos a ser asertivos, escuchar, considerar y a tratar de cambiar nuestros estilos (ojo, no hablo de grandes cambios, por eso no aconsejo que hayan grandes diferencias en la pareja, son los pequeños cambios que enriquecen el cerebro y lo hacen funcionar mejor).

Si usted eligió a alguien, debe ser una elección bien pensada, si eligió a esa persona y toma la decisión de seguir adelante debe desarrollarse con un estilo de negociación de cambios muy sana, muy sincera, y mejor si es divertida, la risa destierra el dolor y hace más llevadera la vida de esfuerzo.

Suerte!!!!

