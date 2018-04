Entrevista de la Lcda. María Gabriela Félix Alarcón

Nutricionista – Esteticista

Cosmetóloga y Dermatocosmiatra

Centro de Nutrición y Estética “Gabriela Félix”



Es una connotada joven Profesional, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG).

Actualmente es Propietaria del Centro de Nutrición y Estética “Gabriela Félix” donde realiza su trabajo

profesional en consulta privada. Es Profesora del módulo de nutrición en una institución avalada por la JUNTA DE ARTESANOS DEL GUAYAS. Así mismo imparte clases sobre SPA para niños, en el CONSERVATORIO FEDERICO CHOPIN.

Manifestó que la nutrición es una ciencia que nos ayuda a prevenir patologías, siempre y cuando uno tenga un equilibrio en su alimentación es decir “Comer 5 veces al día”; en porciones adecuadas, que contenga todos los grupos de macros y micro nutrientes acompañado de la actividad física y así evitar enfermedades futuras.

Compartió varios temas acerca de: los cinco alimentos poderosos que deben de estar incluidos en la dieta, para pacientes hipertensos, peligros de las dietas milagrosas, la pizza saludable, la nutrición infantil; entre otros temas de estética: Como la innovadora MÁSCARA LED, la vacumterapia y la carboxiterapia entre otros.

¿Cuéntenos que le inspiró y quien influyó al escoger esta gran profesión?

Desde pequeñita soñaba con ser Dra. Siempre me ha gustado ayudar a las personas y creo que todo lo relacionado con ciencias de la salud está destinado en orientar y dar servicio al prójimo. Siendo estudiante del colegio INSTITUTO INTEGRAL SUDAMERICANO, decidí escoger la especialización de químico biólogo en el cual implementaron una materia llamada nutrición , desde el inicio fue amor a primera vista, pues al ser una materia nueva relacionada con la medicina, me llamo la atención porque mediante la alimentación podía prevenir enfermedades y en el caso de padecerla controlarla mediante alimentos, antes de culminar con mis estudios secundarios investigué sobre la carrera de nutrición en las distintas universidades de mi ciudad para direccionarme en mi carrera y es en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la cual encontré y me encanto conocer que era la única universidad de Guayaquil que tenía una carrera con afinidad a la salud que es Nutrición y al mismo tiempo la Estética lo que hizo más interesante estudiarla aunque yo siempre digo que uno nunca deja de aprender. Mientras estudiaba en la universidad a la par tome la decisión de estudiar cosmetología en la escuela Figura y Salud para seguir practicando y hace pocos meses me gradué de dermatocosmiatra para complementar mis estudios de estética.

Todo esto puedo decir que es amor infinito el que siento y el desarrollo en mi profesión jamás termina y como profesional continúo enriqueciéndome día a día con más conocimientos para poderle brindarles lo mejor a mis pacientes con nuevas técnicas y calidad de vida.

Lcda. ¿Qué aspectos de su profesión le proporciona mayor satisfacción?

Entre los aspectos de mi profesión que me causa mayor satisfacción, es cuando escucho a mis pacientes decir ¨ gracias por ayudarme a cambiar mi vida, gracias a usted he mejorado mi manera de alimentarme, me siento con más energía para mis actividades cotidianas y ya no me siento enfermo¨, otra satisfacción es cuando realizo algún tratamiento facial y los pacientes no quieren levantarse de la camilla dicen ¨ Que bien se siente mi rostro, usted tiene unas manos de ángel¨.

También, me causa satisfacción saber que a mi corta edad soy una profesional segura de mis conocimientos con disciplina y mística en prepararme profesionalmente bien naciendo como una profesional emprendedora eso es algo que me llena de mucha satisfacción. Por eso mis pacientes me dicen tan jovencita y es una excelente profesional y así es creo que el que quiere puede, el quererse uno mismo me hace querer a mi prójimo a mis pacientes, cada uno pone sus límites y el aprendizaje es continuo.

Lcda. ¿Nómbrenos 5 alimentos poderosos que deben de estar incluidos en la dieta?

Existen algunos alimentos que están llenos de nutrientes y que van a ayudarnos a mejorar la composición corporal y a alcanzar los objetivos de calidad de vida. Recordemos que no existen alimentos milagros debemos tener siempre una nutrición balanceada y adecuada (tener en cuenta siempre las porciones) y acompañarla con ejercicio.

Entre los 5 alimentos poderosos tenemos:

Agua: Es el principal componente de nuestro organismo, cada vez que tomamos agua el metabolismo se acelera, elimina toxinas, incrementa la oxidación de grasas y la síntesis de proteínas, controla el apetito.

Chia: Estas semillas retienen 6 veces su peso en agua, por esto nos ayuda a controlar el apetito, tienen gran cantidad de calcio más que los lácteos, contiene grandes cantidades de fibra y omega 3.

Huevos: Son una buena fuente de proteína. La yema contiene vitaminas A, D y E, contienen lecitina (ayudan a la memoria).

Tomates: son antioxidantes, ayudan a prevenir el cáncer, es alto en potasio por lo cual nos ayudan a la retención de líquidos, tienen bajo índice glicémico y son una fuente ideal de carbohidratos.

Frutillas: son ricas en vitamina c, antioxidantes, aportan fibra y tienen pocas calorías.

¿Gabriela Félix “Nutrición y Estética”; es completo además de ser un centro de tratamiento Nutricional, también ofrecen tratamientos Estéticos como faciales, corporales y maquillaje profesional? coméntenos acerca de ello.

Así es el ¨ Centro de Nutrición y Estética¨ ofrece todos esos servicios ahora último hemos implementado el servicio de maquillaje profesional, debemos de vernos lindas por dentro ypor fuera, debemos recordar que la imagen, el sentirnos bien es lo que nos proyecta como personas y es por eso que siempre les brindo a mis pacientes lo mejor, próximamente implementaremos más servicios para que así el paciente pueda sentirse más cómodo y tenga todas las cosas en un solo lugar.

¿Qué significa la palabra dieta?

La palabra DIETA proviene del latín ¨diaeta¨ qué significa régimen de vida o modo de regular la vida a través de la alimentación, es el uso racional y metódico de los alimentos que aportan todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para un adecuado funcionamiento. En pocas palabras la palabra DIETA es todo lo que comemos a diario esto dependerá de las costumbres, las necesidades y los gustos y referencias de cada ser humano. Muchas personas piensas que la palabra DIETA significa restricción de algún grupo de alimentos y no es así esta palabra es tan pequeña y con tanta importancia que muchas veces tenemos un concepto erróneo por eso deben de conocer que la palabra DIETA es todo lo que nosotros comemos a diario. Además, recuerden que no existe alimento malo sino dietas poco sanas. Una dieta saludable se consigue comiendo la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada y en la cual conste todos los grupos de alimentos y si el individuo presenta algún tipo de patología tratar de ayudarlo para que esta siempre sea adecuada y no exista ningún tipo de déficit.

¿Cuéntenos, cual es la clave del éxito para una dieta balanceada?

Una dieta balanceada, es aquella alimentación que aporta todos los nutrientes adecuados para el correcto y saludable funcionamiento de nuestro cuerpo.La demanda de los nutrientes debe de ser específica para cada persona según su herencia genética, su actividad física, su situación fisiopatológica, entre otras. Entre los requisitos de una balanceada tenemos que debe de ser C.E.S.A es decir completa, equilibrada, suficiente y adecuada.

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio?

El ejercicio físico, tiene múltiples beneficios en nuestra salud al igual que la alimentación por eso siempre recomiendo ambas cosas ya que van de la mano y nos ayudan a tener un mejor estilo de vida, prevenir enfermedades, tener más energía ,perder grasa, aumentar masa muscular , entre otros. Por eso es de suma importancia que sean constantes para obtener los

siguientes beneficios:

– Nos ayuda a disminuir las molestias del síndrome premenstrual porque ayuda a controlar el desbalance hormonal.

– Nos permite mejorar la ansiedad, pues incrementa la liberación de químicos en

el cerebro que nos ayudan a mejorar el estado de ánimo.

– Nos ayuda a controlar las enfermedades cardiacas, debido a que el ejercicio físico nos ayuda a perder grasa, disminuir el colesterol malo, mejorar el funcionamiento del corazón, disminuir la presión arterial.

– Nos ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.

– La actividad física nos permite aumentar los niveles de endorfinas y serotonina, lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo evitando la depresión y el estrés.

– Nos ayuda a elevar el colesterol bueno (HDL) y a disminuir el colesterol malo (LDL).

– Nos beneficia en patologías como la obesidad, migraña, artritis, hipertensión.

– Nos ayuda con los problemas de memoria y concentración. El ejercicio nos ayuda a mejorar las habilidades cognitivas ya que incrementa la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro. Por todos estos beneficios y otros más es importante realizar actividad física mínimo 3 veces a la semana y no debes de olvidarte de la hidratación ya que se pierde liquido mediante el sudor y si no ingieres lo suficiente se verá afectado en el rendimiento.

¿Es cierto que la dietas deben ser personalizadas según la persona, la edad, sus gustos y circunstancia?

Sí, es cierto cada paciente es un mundo por eso los planes de alimentación deben de ser personalizados según los gustos de alimentos de cada paciente , según el sexo del paciente ya que los requerimientos de un hombre son diferentes al de una mujer , también depende de las costumbres ya que una persona de costa no va a comer lo mismo que una persona de la sierra y también las calorías de un niño no son iguales a las de una mujer de 40 años por eso y más es importante realizar una adecuada historia clínica al paciente para proporcionarle un plan de alimentación variado, equilibrado que sea de su agrado para que crea una costumbre de alimentación sana con alimentos que le gusten para garantizar una continuidad con lo que se alimenta dando un estilo de vida saludable .

Para concienciar a la gente, ¿podría explicar los principales peligros de las dietas milagrosas?

Hoy en día está de moda las dietas milagrosas, las personas creen que bajar de peso es de la noche a la mañana y no es así todo tiene un proceso y debe ser valorado por un profesional por eso hay que evitar los consejos de internet, de revistas, etc. las personas deben de entender el peligro de estas ya que conlleva a una pérdida de nutrientes en el organismo.

Lo cual la deficiencia de estos nutrientes puede producir alteraciones en el gusto, alteraciones en el apetito, deficiencia de las vitaminas lo cual produce irritabilidad, lesiones oculares y cutáneas, problemas gastrointestinales, entre otras.

Además, pueden producir problemas psicológicos negativos y pueden desencadenar trastornos del comportamiento alimentario como la anorexia y la bulimia y generar desequilibrios en el metabolismo de las personas.

Y una de las más importantes es el famoso ¨EFECTO REBOTE¨ es cuando sometemos al organismo a una dieta muy baja en calorías y hay una pérdida de peso muy rápida, el organismo reacciona haciéndose más eficiente, gastando menos energía, y esto puede causar serios problemas de salud y provocar un aumento de peso drástico en el momento en el que se vuelve a ingerir cantidades normales de comida.

Lcda. ¿Es cierto que existe una pizza saludable? ¿Cuáles son sus ingredientes?

Si, esta opción es ideal para la media mañana o media tarde, es fácil, deliciosa y práctica para que la puedas compartir con tus familiares y amigos así podrás disfrutar nuevas ideas de preparaciones comiendo de una manera saludable debido a que los ingredientes que contiene tiene múltiples beneficios para la salud ejemplo la sandía está compuesta en un 90% de agua lo cual aporta muy pocas calorías ( ideal para bajar de peso), es diurética, contiene licopeno, sustancia que nos protege frente a las enfermedades cardiovasculares.

Tiene grandes cantidades de vitamina A, C y ácido fólico ( vitaminas de suma importancia en el periodo de embarazo), el yogurt contiene bacterias que son beneficiosas para nuestra flora gastrointestinal, nos ayuda a tener mayor saciedad y ayuda a controlar el peso, las frutillas nos ayudan a regular los niveles de colesterol, es antioxidante y nos ayuda a la retención de líquidos, los arándanos contienen flavonoides y benefician a la salud mental y la albahaca es anti bactericida, ayuda a purificar la sangre y ayuda a las infecciones bucales.

Para elaborar la pizza saludable se deben de tener los siguientes ingredientes:

• 1 rodaja de sandía

• 1 cda grande de yogurt griego

• 1 puñado de arándanos

• 6 – 8 frutillas

• 4 hojas de albahaca (opcional)

Para su preparación primero se corta una rodaja de sandía. Luego se debe untar 1 cucharada grande de yogurt natural, se le agrega 1 puñado de arándanos y para finalizar se le agregan las frutillas y si deseas puedes agregarle unas hojas de albahaca este último ingrediente es opcional.

¿Por qué es importante una buena nutrición, en especial en la época infantil?

La buena alimentación en esta etapa es clave ya que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo físico e intelectual del niño se crean los hábitos y costumbres desde el año de edad por lo que es esencial tener en cuenta la importancia de mantener una alimentación sana, equilibrada y completa. En este sentido, es primordial el llevar un control de peso y estatura del niño para evaluar si la alimentación que tiene es la adecuada.

Durante el embarazo, el pequeño se alimenta de los nutrientes que su madre ingiere pero una vez que nace hasta que finaliza su adolescencia, es necesario que tanto los padres como el niño conozcan que es fundamental incorporar en la dieta alimentos para asegurar no sólo un desarrollo adecuado sino también para mejorar la concentración de su dieta aprendiendo buenos hábitos alimenticios ya que de estos dependerá su futuro por eso esta etapa es clave para que el niño aprenda a comer de todo y así poder evitar enfermedades en un futuro .

La alimentación de los niños debe ser lo más variada posible con alimentos nutritivos que rompa con la monotonía del menú. Por ello es aconsejable que presente la comida de diferentes formas de manera que sea atractiva para los niños. Para lograr una alimentación saludable la dieta diaria de los niños debe incluir los siguientes nutrientes:

Hidratos de carbono: Deben aportar entre el 45-60% de las calorías totales de la dieta. De estos hidratos sólo el 10% pueden ser azúcares simples mientras que el 90% restante debe ser con alto contenido en fibra como los cereales, legumbres, vegetales y frutas. Estos nutrientes tienen un rol fundamental como fuente de energía y en el desarrollo integral de niño.

Grasas: Deben representar entre el 25-35% de las calorías diarias. Estas grasas son de origen vegetal y animal. Brindan no sólo una sensación de saciedad sino que permiten un mejor desarrollo neurológico y visual del niño ya que son esenciales en la formación de las membranas y en las conexiones neuronales.

Proteínas: Las proteínas deben ser entre el 10 y el 30% de las calorías totales de la dieta. En este porcentaje la mitad corresponde a las proteínas de origen vegetal y la otra mitad a las de origen animal.

Fibra: La fibra cumple un papel primordial en el niño ya que favorece un correcto ritmo intestinal. Las frutas y las verduras deben estar presentes en cada una de las comidas diarias.

Vitaminas del Complejo B: Estas vitaminas las incorporamos a la dieta a través de cereales integrales como avena, cebada, maíz, legumbres, entre otros. Estos nutrientes ayudan a metabolizar los hidratos de carbono y glucosa. Además permiten un buen desarrollo del sistema nervioso.

Vitamina C: Ayuda al crecimiento, a la reparación de los tejidos, ayuda a subir las defensas, a la absorción del hierro y lo podemos encontrar en alimentos como: limón, frutilla, kiwi, naranja, entre otros.

Hierro: Favorece la formación de hemoglobina y el desarrollo intelectual. Este mineral es primordial desde el nacimiento hasta los 3 años de edad ya que durante este período se produce la principal etapa de crecimiento tanto intelectual como física del niño. El hierro se encuentra en las carnes y vegetales de hojas verdes.

Calcio: Es imprescindible para la formación ósea. También ayuda a que el corazón lata rítmicamente. Su aporte se obtiene en los productos lácteos. Durante la niñez se requiere de un mayor consumo de calcio debido al crecimiento de los huesos. Se estima que el niño debe tomar como mínimo medio litro de leche o derivados lácteos por día.

Zinc: Es primordial para el desarrollo saludable de la piel. También funciona como catalizador en el desarrollo del sistema inmunológico y en los procesos de desarrollo óseo y muscular de los niños. Este nutriente puede encontrarse en carnes, pescados, legumbres, leche, vegetales verdes, etc.

Si usted incorpora estos nutrientes en las comidas no sólo hará que su niño esté bien alimentado sino también que su hijo conozca diferentes sabores. Recuerde que la nutrición es un proceso complejo y de gran importancia para desarrollar y mantener los tejidos que gracias a las energías derivadas de estos nutrientes pueden realizar sus funciones de manera adecuada.

PREGUNTAS DE ESTÉTICA

¿Háblenos sobre la MASCARA LED y el significado de cada color ?

Es un Método descubierto por la NASA para el rejuvenecimiento cutáneo con grandes resultados al momento de reafirmar la piel y tonificar los músculos faciales.

La terapia de LED utiliza longitudes de ondas específicas de luz que emiten energía que se utilizan en casos de acné, melasma, envejecimiento, entre otros.

La máscara Led tiene 7 luces y cada luz tiene un significado:

La luz roja del LED : Incrementa la producción de colágeno hasta cinco veces. El colágeno es una proteína esencial usada para reparar el tejido dañado y maduro. Es utilizado para las finas líneas de expresión, también ayuda a reducir los poros grandes.

La luz azul del LED: Activa una foto sensibilizador endógena hallado en la bacteria Propionibacterium acnés, responsable de la inflamación asociada al acné, destruyendo de este modo la bacteria. Reduce la inflamación y proporciona un efecto de rejuvenecimiento general de la piel. Además se produce una bioestimulación que incrementa los mecanismos naturales de reparación consiguiendo una mejoría en el aspecto de la piel.

La luz verde del LED: Es indicada para ayudar a reparar las pieles pigmentadas, manchas provocadas por el sol y la edad, penetrando en las capas básales de la epidermis. Reduce líneas de expresión, estimula los nutrientes, ayuda a regeneración.

La luz amarilla del LED: Estimula la linfa y el sistema nervioso, logrando fortalecer los músculos, mejora el sistema inmunológico, difumina pecas y manchas y telangiectasias.

La luz morada del LED: Se usan en el tratamiento del acné y cicatrices.

La luz turquesa del LED: Incrementan la energía de las células y descansa las pieles estresadas.

La luz blanca del LED: Aceleran la actividad celular, atenúan las arrugas y proporciona elasticidad a la piel.

Háblenos sobre la vacumterapia y sus indicaciones

La vacumterapia, es un tratamiento no invasivo que busca a través de aparatos succionadores, drenar el tejido adiposo hacia el sistema linfático para facilitar su eliminación.

Mediante un compresor, aspira la piel actúa sobre esta y sobre los tejidos que se sitúan inmediatamente por debajo de ella. Actúa a nivel hipodérmico realizando un masaje de dentro hacia fuera, es decir, empuja los tejidos del interior al exterior, lo contrario que hace el masaje tradicional.

Principalmente está indicada en los tratamientos anticelulíticos, para favorecer la ruptura de la fibrosis, desbloquear los tejidos, estimular la circulación sanguínea, movilizar las grasas y activar el metabolismo de adipocitos.

Háblenos acerca de la de la carboxiterapia y sus beneficios?

La carboxiterapia ,es un método no quirúrgico el cual consiste en el uso terapéutico del gas dióxido de Carbono (CO2) por vía subcutánea. La carboxiterapia como la conocemos en estos momentos se originó en los Spa de Francia en 1932, donde se usaba para tratar las arterias obstruidas. Actualmente, se la utiliza en los siguientes casos:

• Acné

• Psoriasis

• Ojeras

• Tratamientos para mejorar la celulitis

• Estrías

• Papada

• Para mejores resultados antes y después de una liposucción

• Grasa localizada

• Rejuvenecimiento facial

El tratamiento facial con carboxiterapia ofrece resultados gracias a la inducción de la mejora de la microcirculación y la estimulación en la formación de nuevo colágeno.

Para el tratamiento del rostro, con un cierto componente de flacidez y acúmulo graso en el óvalo de la cara, la carboxiterapia es un tratamiento interesante debido a que los efectos por vía percutánea son: Mejora de la microcirculación local.

Mejora de la síntesis de fibras elásticas y colágenas con mejoría del tono y elasticidad de la piel.

*A pedido de nuestros lectores ¿Cómo podemos concretar una cita con usted y qué costo tiene?

Pueden comunicarse al 0984366631 o por las redes sociales ( correo electrónico :gabrielafelixnutricion@gmail.com), (Instagram :Ma.gabrielafelix_) el costo es de 45 dólares la consulta nutricional y los tratamientos corporales y faciales van a depender de las necesidades de cada paciente tenemos sesiones desde los 20 dólares en adelante. Además, contamos con las tarjetas de regalos ideales para regalar un día de relax.

*Un mensaje para nuestros lectores de Revista Exitosa: ¿Se podría evitar el: colesterol elevado, hipertensión arterial, Diabetes, entre otras. ¿Qué beneficios nos daría un menú saludable?

Claro que si se pueden evitar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, entre otras, la nutrición es una ciencia que nos ayuda a prevenir siempre y cuando uno tenga un equilibrio en su alimentación es decir comer 5 veces al día en porciones adecuadas, que contenga todos los grupos de macro y micro nutrientes acompañado de la actividad física usted se va a beneficiar y así evitar enfermedades futuras.

No duden siempre en consultar con un profesional que les pueda guiar con un menú saludable este va a depender siempre de las necesidades de cada paciente, pero como regla general debemos tener en cuenta de consumir frutas, verduras, alimentos integrales, evitar las grasas e ingerir abundante agua.

Trayectoria

• Seminario Institución

• Curso de cosmetología: Figura y Salud.

• Curso de Dermatocosmiatria: Avalado por la Junta de Artesanos del Guayas.

• Nutrición y elaboración de dietas: UESS

• Teórico y práctico de Stone Massage: Euro estética

• Hidratación con Plasma Biológico: Centro de perfeccionamiento Cosmetológico Bukuri

• Teórico y Práctico de Fototipos de piel: Euro estética

• Dermoestética Nutricional: Euro estética

• Química Cosméticas, Mascarillas: Centro de perfeccionamiento Cosmetológico Bukuri Aparatología corporal: Euro estética

• Técnicas de Envolturas para tratamientos reductores: Euro estética

• Sistema de frío de última generación para tratar adiposidades: Euroestética

OTROS:

• 1er. Seminario Internacional de Medicina Ayurveda y Yoga: Clínica Ayurmédica & Escuela Indoamericana de Medicina y Ayurveda y Vastu

• Congreso internacional de Estética: Bruno Vassari Ecuador

• IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA, ESTETICA Y BELLEZA: Medextetic Biomédica & Bioestética S.A

• Cosmetología: Escuela de Cosmetología figura y salud

• Congreso de nutrición pediátrica: Universidad Católica Santiago de Guayaquil

PASANTIAS REALIZADAS:

• Centro Dermatológico de Guayaquil.

• Hospital de la policía de la ciudad de Guayaquil.

• Clínica estética Barcia.

• Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil.

• Hospital Militar de la ciudad de Guayaquil.

• Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

• Maternidad Santa Marianita.

• Maternidad Enrique Sotomayor.

• Hospital Guayaquil.

• Centro estético 90-60-90.

• Centro estético Dra. Rita Ozaetta.

• Hospital Roberto Gilbert.

• Ecuaquem (fundación de quemados).

• Centro de salud #15 de San Pedro.

Contacto:

Lcda. María Gabriela Félix Alarcón

NUTRICIONISTA, ESTETICISTA, COMESTÓLOGA Y DERMATOCOSMIATRA

Celular: 0984366631

Dirección: Ciudadela albatros calle pelícano este mz 1 Villa 5 (avenida plaza Dañin frente a las llantas Andrés Borbor)

E-mail: gabrielafelixnutricion@gmail.com

Instagran: ma.gabrielafelix_

Facebook: Gabriela Félix

