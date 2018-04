Entrevista de la Dra. Mónica Vallejo Silva, Msc.

Coach Nutricional, Master docencia y Gerencia educación superior

Promoción y Educación para la Salud

Directora del Proyecto MOVA. “Compite por tu salud la calle es tu gimnasio”



La Dra. Msc. Mónica Vallejo; es una prestigiosa profesional certificada por IAC COACHING MASTERIES de España; y Nutritional Coaching Experts In Nutrition, por Docentes Españoles.

Es Doctora en Promoción y Educación para la salud, Coach Nutricional, Coach Deportiva, profesional en servicios de la salud pública y privada.

Experta en elaboración de dietas personalizadas con control de peso; es colaboradora habitual de distintos medios y publicaciones relacionados con la Nutrición y Actividad Física.

Actualmente labora en el Hospital del IESS Efrén Jurado López; área Medicina Preventiva; así mismo forma parte del staff de profesionales de Salud de la Clínica Alcívar; donde realiza su trabajo profesional en consulta privada.

Es pionera del PROGRAMA “RETO MOVA” que significa: Moni Vallejo Movimiento Acción; cuyo objetivo es entrenar y modificar el estilo de vida de personas con sobrepeso/obesidad, como nace reto. En su consulta diaria siempre hablo de la importancia de hacer ejercicios, pero la mayoría me decía que no tiene tiempo para ello, o la excusa más perfecta “No tengo dinero para el GYM”, ahí es donde nace este exitoso proyecto MOVA con el siguiente reality: “Compite por tu salud, la calle es tu gimnasio”.

La problemática mundial en los países de Latinoamérica; aún hay desnutrición incluida Ecuador, pero la incidencia de la obesidad es tres veces más en todo el mundo. Más personas mueren por obesidad que por accidentes de tránsito y esta incidencia es por motivos culturales de cada país, como la vida sedentaria moderna, ya que se pasa más tiempo con un celular o computador que haciendo ejercicios.

Otro tema muy importante que se trabaja en Coaching nutricional es el manejo de las emociones, como estas te enferman, por eso la frase, el cuerpo grita cuando la mente calla. Si sabemos manejar las emociones descodificas y sanas, somos mente, alma, cuerpo, desde trabajar cada uno de ellos para llegar a la felicidad plena.

1.- ¿Quién influyó en sus esfuerzos?

Vengo de padres que estudiaron hasta el bachillerato; mi padre fue policía, mi mamá comerciante; Desde pequeños nos inculcaron a superarnos y que seamos profesionales.

Mi madre es una mujer luchadora que aun con su carácter supo guiarnos por el camino del bien y hacer de mi lo que soy. Me casé muy joven, apenas fui bachiller y mi mami le dijo a mi esposo lo siguiente: “hágale estudiar, es lo que le va a servir en la vida” y él respondió: “así será señora”.

Vengo de un hogar humilde donde desayunaba pan y café. Casi nunca celebramos una cena navideña con pavo, vino; nosotros por muchos años en la cena comíamos pollo e íbamos a casa de ricos a pedir las pascuas, nos regalaban fundas de caramelos y con esas pequeñas cosas fuimos los niños más alegres del mundo. Mi primera bicicleta me regaló una tía, que tenía ponchada ambas llantas, despintada y oxidada, pero yo veía en esa bici una oportunidad de tener una, no me importó lo deteriorada que estaba, aún así ese día fui la niña más feliz, las cosas más pequeñas hacían mi corazón más grande y siempre fue así nuestra vida hasta que crecimos, mi mentalidad era: “debo ser diferente, debo esforzarme, deseo otra vida para mí”; entonces tuve bien claro lo que quería para mi vida. Cabe recalcar que toda mi familia migro a España era el bum; pero decidí quedarme y estudiar, soy la única de 4 hermanos que ha estudiado y logró lo que hasta ahora Dios me permitió.

Todo este éxito de hoy se construyo día a día, fue un trabajo de hormiga, pero no es suficiente que tu mente crea debe programarse para ese éxito, porque nada es mágico, todo éxito demanda un sacrificio. desde mi adolescencia ya sabía hacia donde iba y que quería en mi vida, muchas veces tiré la toalla; ya que fui madre de 2 niñas mientras estudiaba; pero nada ni nadie me pudo detener, rebasé con todo para lograr mi objetivo de ser importante en la vida.

Hoy doy charlas motivacionales para incentivar a los adolescentes y adultos a encontrar su yo verdadero su propósito en esta vida, y trabajar sobre ello, haz lo que más te guste y veras resultados, que nadie te lo impida. Si lo quieres lo logras. Te cuento mi historia no para que tengas lastima; si no para enseñarte que en la vida no importa de dónde vengas sino a dónde vas.

2.- ¿Qué le gusta más de su profesión y por qué?

Ayudar a muchos con mis conocimientos es muy gratificante y además mucha responsabilidad, ya que trabajas con humanos no con máquinas.

Siempre digo mi trabajo es mi hobbies, en mis charlas pregunto: ¿disfrutas tu trabajo?, si la respuesta es “Sí” estas en el lugar y a la hora correcta; si la respuesta es “No”; sólo queda decir: que tienes una sola vida, sal de ahí volando y busca cuál es tu propósito para ser feliz.

Mi profesión en realidad iba a ser Ingeniera en Banca y Finanzas porque me gradué de contadora, pero las circunstancias cambian en mí para bien. Lo que hago actualmente, lo amo, lo disfruto y soy feliz trabajando en educación nutricional, ahora como Coach es mucho mejor tratar con la gente, porque debes entrar en sus vidas; saber que piensan porque suben de peso, les cuesta mantener controlado su diabetes o ciertas enfermedades, debes conocer vida pasión y todo de tu paciente para que puedas saber que quiere, que siente y por donde va tu apoyo como coach nutricional. El Coach nutricional te acompaña en tu proceso para lograr tus metas a corto mediano y largo plazo.

3. ¿Trayectoria como coach nutricional?

Me cambio la vida, ya que en la Universidad no te enseñan a emprender y menos cosas de la vida real. Es un plan de estudios que debes cumplir, aprobar y pasar; pero a medida que pasaron los años me sentía vacía, sabía que algo faltaba en mí, y quería hacer cursos de coaching. Y por fin mi sueño se hacía realidad, dictaron en Quito un curso de Coaching Nutricional de 41 horas, certificada por IAC COACHING MASTERIES de España; y Nutritional Coaching Experts In Nutrition, docentes españoles.

Esta experiencia cambio mi vida personal y profesional, desde que aprendí esta metodología en la cual te conviertes en entrenadora nutricional. Al hacer este curso los pacientes me aman porque no solo veo la parte clínica si no también su parte humana emocional.

Pregunto: ¿en qué momento dejamos de deshumanizarnos?; en coaching nutricional aprendemos a ganarnos la confianza y simpatía del paciente en 3 segundos. Profesional de la salud si quieres tener un propósito escucha más, habla menos. ¡Eres profesional! ¡Es cierto! Pero a veces el paciente no necesita medicina sino ser escuchado y que lo valoras, no somos nosotros los especiales, ellos lo son; y por ellos, estudiamos, nos preparamos, somos más humanos, se cómo a ti te gustaría que te atiendan, practica lo que predicas.

4.- Incidencia de la obesidad en el mundo

Años atrás no muy lejos hablábamos de desnutrición, hoy en día en países de Latinoamérica aún hay desnutrición incluidos Ecuador, pero la incidencia de la obesidad es tres veces más hoy año 2017 en todo el mundo. Más personas mueren por obesidad que por accidentes de tránsito, y esta incidencia es por motivos culturales en nuestra cultura alimentaria de cada país, como la vida sedentaria moderna, ya que se pasa más tiempo con un celular o computador que haciendo ejercicios.

5.- ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?

Se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).

Adultos

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación:

Sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

Obesidad: IMC igual o superior a 30.

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad.

Niños menores de 5 años

En el caso de los niños menores de 5 años:

El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil.

6.- ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?

Es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:

Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación.

7.- ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud?

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes:

– Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012;

– La diabetes.

– Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitada), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC. Etc.

Ejercicios en la calle ¿no te ayuda?

Lo más importante no es el lugar ni que hagas es el propósito del porqué y para qué quieres hacer actividad física, si no sabes a dónde vas y solo es una motivación de tu doctor porque estas mal o alterado todo, déjame decirte que no llegaras muy lejos,

La gente tiene la creencia que vas al GYM porque estas gordito o gordita, error total. Otra creencia en los gimnasios solo encuentras gente con sobrepeso, otro error. No necesito lugares, sino la actitud de querer hacer ejercicios, de ahí donde lo hagas gimnasia es tu decisión.

Aun teniendo una alimentación sana ¿Cómo debe ser una alimentación adulta?

Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes necesarios para mantenerte sana, bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales.

Llevar una dieta sana ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas y de tipo trans; azúcares libres, más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales.

La composición exacta de una provisión saludable, equilibrada y variada depende de las necesidades de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico); el contexto cultural, las comidas disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable son siempre los mismos.

Alimentación recomendada OMS Adultos

Para tener una alimentación sana es preciso:

Comer frutas, verduras, legumbres (por ejemplo, lentejas, frejol), frutos secos y cereales integrales (por ejemplo, maíz, avena, trigo o arroz integral no procesados);

al menos 400 g (5 porciones) de frutas y hortalizas al día. Las patatas, batatas (camote, boniato), la mandioca (yuca) y otros tubérculos feculentos no se consideran como frutas ni hortalizas.

limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, que equivale a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas).

Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria. Las grasas no saturadas (presentes, por ejemplo, en el aceite de pescado, los aguacates, los frutos secos, o el aceite de girasol, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes, por ejemplo, en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso, el ghee y la manteca de cerdo). Las grasas industriales de tipo trans.

Limitar el consumo de sal a menos de 5 gramos al día (aproximadamente una cucharadita de café) y consumir sal yodada.

No solo es alimentación lo que necesita la humanidad, insisto en mis charlas, todos los días el, ser humano debe ser integral “cuerpo, mente y alma”. Debes saber que para tener el equilibrio en tu vida cuerpo y mente necesitas 4 cosas básicas, que son:

1. Alimentación sana suficiente y equilibrada

2. Dormir al menos 6 horas adultos

3. Realizar actividad física o ejercicios. Moverse siempre

4. Toma agua alcalina al menos 2 litros

8. ¿Que ofrece MOVA a la comunidad?

MOVA significa, Moni Vallejo Movimiento Acción; es decir son las iníciales de mi nombre y apellido Aristóteles dice: “todo en la vida necesita movimiento”; las cosas ya están ahí esperando por ti; solo necesitas moverte, y poner acción a todas tus ideas y sueños.

Así es, como nace mi idea, vi en televisión extranjera a un personal trainer, su objetivo era entrenar personas con sobrepeso, en mi consulta diaria siempre hablo de la importancia de hacer ejercicios, pero la mayoría me decía que no tiene tiempo para ello, o peor la excusa más perfecta no tengo plata para el GYM, ahí es donde nace mi idea de crear el siguiente reality: “Compite por tu salud, la calle es tu gimnasio”

Al principio fue sólo idea mía, la compartí con familiares, amigos; unos dicen; sí, súper otros son indiferentes. Pero al final no importa la opinión de los demás, sino lo que tu corazón quiera de verdad, sólo empieza ejecuta, al caminar descubrirás errores aciertos y de esa manera iras creciendo. Hice publicidad por redes sociales, en 10 radios de Guayaquil; todo por medio de autogestión. Aldo García mi relacionista público y radial por sus contactos y así es como fuimos haciendo la difusión. MOVA, no se queda ahí aprendí de Marcus Lemonis que en la vida todo lo que hagas debe tener un propósito, y pensé ¿en MOVA cuál es el propósito?, ayudarlas a tener una vida sana; conlleva a su familia y esos hábitos se quedan por descendencia, y he cambiado no una chica sino una generación, esa fue mi respuesta,

Más personal:

A quién admiro: A Jesús que dio su vida por nosotros

Mejor libro: La biblia

Cantante favorito: Ricardo Arjona

Hobbies: Leer escuchar música, mi trabajo

Plato favorito: Todos los mariscos

Debilidad: El chocolate

Color favorito: Blanco, azul y rosa

Mejor pasatiempo: Mi trabajo; anti estrés que si estas en el lugar correcto

Contacto:



Dirección: Hospital Alcívar coronel 2207 y cañar torre #4 pb consultorio No.9

Teléfono: 04- 5115109

Celular: 0982816092

Correo: monicavallejo83@gmail.com

Web: http://nutricionydietavallejo.amawebs.com/





