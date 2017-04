Entrevista de la Dra. Sofía Orellana. Ginecóloga – Obstetra – Colposcopista. Magister en: Salud Sexual Reproductiva e Infertilidad.

La Doctora Sofía Orellana; es una prestigiosa profesional, Ginecó-Obstetra Colposcopista; (Magister en salud sexual reproductiva e infertilidad), graduada en la Universidad de Guayaquil, con un post-grado en la (Maternidad Enrique Sotomayor).

Actualmente forma parte del Staff de médicos en el área de Ginecología del grupo Hospitalario Clínica Kennedy Alborada; donde realiza su mayor parte de trabajo profesional. Desde hace varios años ha desarrollado su trabajo asistencial en diferentes centros hospitalarios y en consultas privadas.

Su extenso y prestigioso currículo la convierten sin duda en una referencia ineludible en su profesión por su excelente trayectoria y constante actualización en congresos internacionales de actualización de su profesión.

Comparte su trayectoria y aclara algunas sobre las dudas en nuestro público, acerca de los síntomas más frecuentes que tienen los pacientes tales como: La colposcopía, el HPV papiloma virus, control prenatal, la menopausia y el embarazo de alto riesgo entre otros. Recomendó realizarse los chequeos periódicos y varias precauciones que deben tenerse en cuenta.

1.- ¿Quién influyó en sus esfuerzos para ser una profesional de excelencia?

Tengo una tía abuela quien fue fundadora y jefa de enfermería en la Maternidad Sotomayor, la veía y decía: “quiero ser como ella”; y ella me respondía: “¡No! Serás mejor que yo, debes ser profesional a carta cabal”, y por eso tuve amor a la medicina desde temprana edad (8 años); sabía que iba a ser médica. Al transcurrir mis estudios siempre tuve el apoyo de mis padres, hermanos, toda la familia. Siempre unida pendiente de los logros obtenidos.

2.- ¿Cuál fue su mayor satisfacción al recorrer diferentes facetas profesionales de investigación para nuestra comunidad?

Por parte del crecimiento científico, lo desarrollamos a diario, luego vienen los estudios académicos, formativos que te llevan a ser un profesional en capacidad de dar servicio a nuestros usuarios, las mismas que vienen con muchas preguntas incógnitas y eso hace que el esfuerzo sea más satisfactorio al momento de la atención al usuario, esta atención es lo que más me llena, poder ayudar a la comunidad a mantener una calidad de vida, para ellas y su entorno familiar, como base fundamental de la sociedad, poniendo en práctica todo el conocimiento adquirido, viviendo el impacto directo en las usuarias.

La Colposcopía con biopsia

3.- ¿Qué es una Colposcopía y quienes deben realizarse este examen?

La Colposcopía es un estudio más específico que un Papanicolaou, la diferencia es que el Papanicolaou son células que se descaman del cuello uterino y permiten hacer un diagnóstico. Mientras que en la Colposcopía aplicamos algunos líquidos los mismos que reaccionan de acuerdo al epitelio si hay una presencia de papiloma virus y nos permite tomar una biopsia que es dirigida (es decir veo los cambios del epitelio con filtros verdes, la tincion de lugol y ácido acético); luego tomo esta biopsia y veo los cambios del epitelio lo cual es mejor que un Papanicolaou.

Se aplica: – Ácido acético al 5 % – Lugol se observa los cambios de color del epitelio cómo reacciona al aplicar estos líquidos También se observa bajo el filtro verde (para observar si hay neo vascularización Para así tomar la o las muestras de biopsia donde más se haga evidente. Los cambios de coloración, distribución, relieve. Atípicos del epitelio cervical

*Además el Patólogo es el que dice si hay o no algún tipo de patología o cambios en el tejido, displasia cervical, leve displasia cervical moderada, displasia cervical severa, Cáncer in situ o cualquier patología del tracto genital inferior. Este o no ligada a papiloma virus.

El HPV Papiloma virus

4.- ¿El HPV del papiloma puede causar cáncer en el cuello uterino?

Probablemente si se puede asociar se lo ha ligado a la importancia en los últimos años. Harald Zur Hausen científico médico alemán, descubrió la vacuna del Papiloma Virus y la importancia, también revistió este descubrimiento que se lo ligo al cáncer de cuello uterino. Existen de 60 a 100 cepas del virus; la cepa 16 y 18 son las que producen cambios oncogénicos; es decir aquellas que producen un cambio a la displasia que puede ser leve, moderada o severa. Además, la colposcopia con la biopsia nos estudia la patología, ya que es el patólogo que dirá; si tiene o no algún tipo de patología cervical. No toda usuaria que tiene HPV desarrolla cáncer de cérvix o displasia. Así también no toda paciente con cáncer de cérvix tiene HPV.

5.- ¿Quiénes deben aplicar la vacuna HPV?

Niños y niñas: entre 9 a. 25 años. Que no tuvieron relaciones sexuales para ese grupo (edad/ genero/sin actividad sexual iniciada); fue creada la vacuna.

Actualmente se pueden aplicar hombres y mujeres que hayan mantenido relaciones sexuales, además, que tengan HPV, ya que puede disminuir las probabilidades de hasta un 42 % de cáncer de cérvix.

Para aplicar la vacuna se debe considerar lo siguiente:

– No debe salir embarazada durante el periodo de la vacunación.

– Si no realiza el esquema de vacunación completo debe ser. (Es decir si paso el tiempo entre las dosis) se rompe el esquema y no sirve, debería entonces Iniciar de 0 el esquema.

– En la actualidad hay una nueva vacuna que abarca más cepas del virus con el mismo esquema.

6.- ¿Cómo se trata las infecciones por el virus de papiloma humano?

Primero, para tratar las infecciones por transmisión sexual debemos de diagnosticar, acordémonos; cuando van al médico pensando que es una infección bulbo vaginal, u hongos, parásitos o bacterias, pero ocasionalmente es poli-microbiana y también incluye el HPV y puede pasar desapercibido como asintomático y sólo presenta la secreción. Cuando tenemos una verruga es porque hay una sepa 11 o 6, sino hay esa sepa no existe la verruga, entonces pasa como asintomático. La leucorrea es el principal síntoma de las pacientes que tienen ocasionalmente el Papiloma virus; es el principal síntoma, pero no significa que toda mujer que tiene secreción o leucorrea tiene el papiloma virus. Esta secreción es la que indica si se tiene el HPV. ¿Y cómo la encontramos? mediante la colposcopia con biopsia, porque es el patólogo con la experiencia, conocimiento y microscopio me dirá que encontró el HPV. Este HPV puede causar un cambio celular importante a nivel de cuello uterino o un cáncer, por eso es oncogénico, y hay que atenderlo antes de post cáncer que es muy letal. Por eso está el diagnóstico oncológico. El Papanicolaou es inespecífico, el 60% de los Papanicolaou son falsos positivos o falsos negativos. Aparte es ineficaz, poco sensible, poco específica. Por eso es preferible la colposcopia con biopsia.

* La leucorrea es ocasionalmente el único síntoma evidente que pese a tratamiento en la pareja con resultados de estudio de cultivos de secreción vaginal y secreción uretral.

(Tratamiento en pareja como debe ser) corrigiendo el uso de protectores diarios, inadecuada higiene íntima, la calidad de tela adecuada. La leucorrea no mejora o desaparece. Debe buscar con colposcopia con biopsia dirigida la presencia de HPV para establecer diagnóstico real, una vez diagnosticado dependerá el tratamiento a seguir según el mismo siendo necesario

– Tocaciones con ACTH AL 90% – Vacunación para HPV.

– Conizacion con Ada de Leep.

– Legrado Uterino diagnóstico.

(Completar estudios si llegara a ser necesario).

-Histerectomía abdominal Total Radical según en caso.

Es decir, el tratamiento será en base al diagnóstico, estadio de la patología. Salvo según criterio médico cabe destacar el HPV no se cura. Puede ser auto limitante.

O variables y que el tratamiento es de pareja. El hombre debe hacerse Penescopia, tocacion se debería realizar incluso la circuncisión.

La Infertilidad

7.- ¿La infertilidad se la deben tratar sólo las mujeres?

Ese es un tema muy delicado, porque la infertilidad es femenina y masculina, puede ser primaria y secundaria. Es decir no solo la mujer es infértil.

Pero vivimos en una sociedad machista, donde el hombre dice “No yo no soy infértil”; entonces ocasionalmente nos toca que esta pareja infértil entienda que la fertilidad también es masculina y hay que llevarlo a la par y debemos realizar un espermatograma, entonces ahí será diagnosticado que el hombre tiene la azoospermia, oligozoospermia y cualquier otro trastorno que le produce a la larga una infertilidad. Incluso puede ser secundaria; es decir este varón, aunque tenga hijos, puede estar con un trastorno hormonal en la niñez como la varicela que también puede producir un trastorno y terminar en infertilidad y hay que hacer entender al varón que también la infertilidad puede ser causado por él. Y si no se realizan el diagnóstico no se sabrá quién es el infértil (él o ella).

8.- ¿El papiloma puede causar infertilidad femenina?

Las causas son dos:

– Obstructiva.- -El HPV ocasionalmente crece dentro el orificio cervical. Así no permite el paso de los espermatozoides (actuando como un diafragma (Método anticonceptivo femenino).

– Química.- La leucorrea (secreción); que es producida por el HPV. Es ácida actuando como un espermicida.

Control prenatal

9.- ¿Cuándo una pareja en gestación puede acudir a un control prenatal?

¡Mientras más temprano mejor! Es decir, esperan un retraso de 2 o 6 semanas y de ahí van al médico. Se dice que este control prenatal deben hacerlo desde el primero al séptimo mes (una vez cada 30 días), Uds. lo manejan por meses, los médicos por semanas lunares. El usuario debe entender que a partir del séptimo al octavo mes (cada 15 días); y del octavo al noveno (1 vez por semana). Es decir, antes del parto más control debe haber, porque fisiológicamente puede producir pérdida de líquido amniótico (fístula o ruptura de membranas) o que el bebé tenga un trastorno del cordón llamado distocia funicular, que es una mala posición del cordón que puede estar en el cuello puede ser 1 o 2 circulares de cordón, además también puede haber brevedad de cordón nudos verdaderos o nudos falsos en el cordón dentro de las patologías madurez placentaria, hipermadurez placentaria, calcificación placentaria es decir todas estas son las causas por lo cual deben realizarse el motitoreo fetal o registro cardiotocográfico fetal.

10.- ¿Qué vacuna se debe aplicar en el periodo de gestación?

La vacuna del tétano en la semana 20 y 28 de gestación dentro del control

prenatal.

Monitoreo Fetal

11.-. ¿Para qué sirve el monitoreo fetal?

Es un estudio indoloro dentro del control prenatal. Se debe realizar como rutina, aunque todo este bien desde la 37 SG. Pero si hubiera necesidad desde mucho antes para valorar el bienestar fetal.

Descartar Sufrimiento Fetal Agudo / Crónico

¿Cuánto Dura?

Dura 45 m

¿Qué Valora?

– Latido cardiaco fetal

– Actividad uterina (contracciones)

– Movimientos Fetales. (La madre pulsa para graficar cuando él bebe se mueve

¿Cómo responde el producto al EVA?

EVA (estimulador vibro acústico) el mismo que el profesional realiza el estudio, pulsa para graficar las veces que lo utiliza.

Lo uso mucho por eso tengo 0% de muerte fetal, y eso es muy importante porque para muy es el binomio: madre e hijo; me preocupo por ambos.

Incluye el monitoreo fetal antes de parto, si todo va bien es a la semana 35 o 36. Más sin embargo hay circunstancias de alertas que me dicen: cuando debe hacerse estos monitoreos y repetirlos cada 5 días, dependiendo de las características.

– Una hipermadurez placentaria, ya cuando la placenta ya está madura.

– La calcificación placentaria.

– La distocia funicular, se la puede diagnosticar por ecografías, pero también puede pasar desapercibido peor aun cuando el ecografista no tiene bastante acuciosidad.

– Disminución del líquido amniótico

– Disminución de movimientos fetales.

Todos estos parámetros me ayudan a pensar si el claustro materno tiene todas las atenciones que merece, o si hay algún sufrimiento fetal agudo. Por eso es preferible el monitoreo fetal para evitar una muerte dentro del útero.

La Menopausia

12.- ¿Qué es la menopausia?

Es un cese de la función ovárica o también puede ser un cese de la función hormonal en torno a una edad, lo cual es un periodo largo que puede durar 25 años de vida, puede empezar entre:

• Pre-menopaúsico 35 a 40 años.

• Franco-menopaúsico 40 a 50 años

• Post-menopaúsico 50 a 60 años

13.- ¿Cuáles son los signos y síntomas de la menopausia? ¿Cómo nos damos cuenta?

-Sofocos

-Cambios de carácter

-Irritabilidad

-Depresión

-Ansiedad

-Insomnio

-Síndrome del nido vacío (o sea ausencia de los hijos, cuando salen del hogar hacer sus vidas o estudios de postgrado).

Por todo esto necesita esa mujer una ayuda grupal; o sea de psicólogo, afecto y comprensión del esposo. Prefiero que venga la pareja para que el esposo, sepa lo que tiene la esposa y se convenza de lo que diga el médico y no ella.

Y el hombre también lo padece y se llama “Andropáusia”.

Embarazo de alto riesgo

14.- ¿Qué es un embarazo de alto riesgo? ¿Y a qué edad se puede tener este tipo de embarazo?

Las principales causas es la primigesta tardía; es decir de los 35 años en adelante el periodo inter-gestacional; de un niño entre, el siguiente lo tenga 10 años después, eso también es embarazo riesgoso.

También lo convierte en embarazo de alto riesgo por:

• Hipertensión

• Asma

• Diabetes

• Patología tiroidea

• Patología cardiaca

Son las más comunes causas de alto riesgo.

15.- ¿Hay mujeres maduras de hasta 40 a 41 años que se embarazan?

¡Claro que sí! Pero no deberían por ser riesgosos y se presentan enfermedades como: hipertensión, diabetes, síndrome de Down. Un embarazo a mayor edad es un embarazo de riesgo.

16.- Ha pedido de nuestros lectores. ¿Cómo podemos concretar una cita con Ud.?

17.- Un mensaje para nuestros lectores de Revista Exitosa. Acerca de: tener un buen control antes de embarazarse ¿Qué debemos hacer?

Debemos mantener un control cada 3 meses, 6 meses, cada año por prevención; es decir no iré al médico cuando tengo dolor pélvico, secreción intensa, picazón que se llama prurito; la leucorrea, la secreción, dolor pélvico intenso que ya en vez de ir a la consulta debería acudir a emergencia; porque tiene la enfermedad pélvica inflamatoria, es decir hacer más conciencia de salud venir al médico cuando tenemos un control y dentro de ello realizar el control preconcepcional; es decir voy al médico en un periodo fértil antes de embarazarme para saber si tengo parásitos, hongos, infección de las vías urinarias, las cuales se las debe tratar realizándome ecografías para saber si no hay miomas, ovarios polisquísticos, quistes ováricos lo que amerite hacer un tratamiento y dentro de este periodo realizarme el control preconcepcional con las vitaminas y ácido fólico, para tener un buen embarazo y por ende un buen control prenatal; es decir iremos al médico antes del parto, para saber que estamos en capacidad de que todo está bien para dar a luz.

Trayectoria:

