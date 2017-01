Entrevista al Dr. Freddy I. Rodríguez Endara. Cirujano – Cardiovascular. Especializado en Argentina.

El Dr. Freddy I. Rodríguez Endara; es un destacado joven profesional especialista en Cirugía-Cardiovascular especializado en Argentina con una amplia experiencia en procedimientos exitosos.

Actualmente es Médico del Hospital Luis Vernaza; así mismo forma parte del Staff de médicos del Omnihospital, la misma que alterna con su consultorio privado.

Manifestó que los tratamientos de las patologías cardíacas, continúan evolucionando para mayor beneficio de los pacientes ya que sus técnicas se perfeccionan gracias a los nuevos implementos que nos sirven para ser más invasivos y en campos cada vez más pequeños. Considerando que la cirugía cardíaca mínimamente invasiva es una forma diferente de resolver el mismo problema obteniendo mejores resultados que con el abordaje convencional.

Compartió varios temas de su trayectoria relacionados en: Cirugía cardíaca mínimamente invasiva, diferencias con respecto a la cirugía convencional, By Pass, puente Coronario entre otros, etc.

Doctor ¿Quién influyó en su esfuerzo para llegar a ser un profesional de excelencia?

Han sido muchas las personas quienes han influido en mi vida profesional. Destaco, a mis padres y hermanas quienes siempre estuvieron a mi lado, desde hace algunos años a mi esposa e hijo motivos de especial inspiración, al resto de mi familia en especial a mi tío Danny quien para mí fue ejemplo de vocación médica y al Dr. Antonio Piazza por haber sido quien lideró mi formación en esta linda pero desafiante especialidad.

¿Cómo se inició en su profesión? y ¿qué aspectos de su profesión le proporcionan mayor satisfacción?

Luego de 5 años de formación en cirugía cardiovascular en Argentina, vino la primera parte de mi carrera como especialista en la cual de a poco me he dado a conocer en el ambiente médico en donde me desenvuelvo. Actualmente, considero que aún tengo mucho por ofrecer a la comunidad.

Resalto de los aspectos que me proporcionan mayor satisfacción dentro de la profesión el poder realizar procedimientos desde los más sencillos hasta los de alta complejidad, y lo más importante, buscar el alivio a las dolencias que presentan mis pacientes.

CIRUGÍA CARDÍACA MÍNIMAMENTE INVASIVA

1. ¿Qué es la cirugía cardíaca mínimamente invasiva?

La cirugía cardíaca mínimamente invasiva se refiere a cualquier procedimiento cardíaco, sea este de puentes coronarios, reemplazos o reparaciones valvulares, correcciones de anomalías congénitas del adulto, trastornos del ritmo cardíaco (MAZE para tratamiento de fibrilación auricular), entre otras, que se realicen sin la apertura completa del esternón, siendo esta una apertura parcial o simplemente realizando un abordaje torácico que evita tocar el referido hueso, y de mucho menor longitud (de 20cms. o más vs. 4 a 8 cms, según el caso).

2. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica?

Tomando como punto de partida de que se utilizan abordajes de mucho menor tamaño las ventajas de la técnica son múltiples. Incluyen:

Reducción del trauma quirúrgico, al ser un lecho de menor tamaño que a su vez se refleja en:

• Poco sangrado,

• Menor dolor,

• Recuperación funcional temprana, cardio – respiratoria ( se produce ya que al haber menor dolor y sangrado hacen que el paciente expanda bien sus pulmones mejorando la función respiratoria rápidamente y por otro lado se vuelve menos aprehensivo con lo que su corazón recién intervenido tiene menos estrés, controlando también de mejor manera sus funciones)

• Movilización temprana,

• Mejoras cosméticas, por tener heridas de menor tamaño

• Mejoras psicológicas, ya que el paciente percibe su rápida recuperación y pocas limitantes físicas, en comparación a lo que padece el paciente con la apertura convencional, permitiendo incluso un pronto reinicio a sus actividades cotidianas según sea posible por la enfermedad de base,

• Disminución de estadía hospitalaria, de un promedio de 4 días, en comparación a 7 días con la técnica convencional

• Reducción de costos, ya que estos pacientes requieren de menor tiempo de monitoreo y ventilación mecánica, por ende menor tiempo en unidad coronaria, y alcanzando una recuperación funcional y movilización temprana es dado de alta precozmente.

3. ¿Es una operación de riesgo?

Todas las cirugías tienen distintos tipos de riesgos inherentes a la severidad de la enfermedad y al grado de fragilidad de cada paciente. Diversos estudios han demostrado las ventajas antes mencionadas de la cirugía mini invasiva, indicando que se puede realizar de manera segura, similar a los procedimientos realizados mediante esternotomía media convencional, con una sobrevida y libertad de re intervenciones favorables, en casos seleccionados.

4. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a la cirugía convencional?

Las diferencias radican en un mayor entrenamiento del equipo cardio quirúrgico (aunque el objetivo sea el mismo) y habilidades especiales del cirujano, ya que el sitio de visualización es diferente, aún cuando se pueda abordar fácilmente la patología a tratar, y porque el espacio es limitado, lo que hace que el cirujano realice la mayor parte del procedimiento sólo y se requiera de instrumental alargado especialmente diseñado para la cirugía mini invasiva.

Algunos de los procedimientos antes mencionados pueden realizarse con la asistencia de videoendoscopios que permiten visualizar una imagen ampliada del campo operatorio.

Reemplazos valvulares

5. ¿Qué patologías valvulares se pueden tratar por esta técnica?

Se pueden realizar reemplazos e incluso reparaciones valvulares aórticas, mitrales y tricuspídeas, tanto estenosis como insuficiencia. Decimos estenosis cuando las válvulas no se abren de manera adecuada impidiendo el paso de sangre. Si las válvulas no se cierran completamente el flujo se regresa, a lo que se llama insuficiencia. Contando aún en la actualidad con la asistencia de la bomba corazón pulmón durante el acto quirúrgico conectada al cuerpo a través de una pequeña incisión de 3 a 4 centímetros en la ingle previamente seleccionada.

En el caso de patología de la válvula aórtica se realiza apertura parcial del esternón o en parte alta del hemitórax derecho (de 6-8cms). Cuando se tratan las válvulas mitral y/o tricúspide se procede por abordaje en parte media anterolateral del hemitórax derecho (de 4-8cms). Este último también es válido para cierre de comunicaciones interauriculares y extirpación de tumores auriculares como los mixomas.

By Pass o puente Coronario

6. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía de puente coronario con la técnica mínimamente invasiva?

Previo a la adecuada selección de los vasos enfermos a tratar, los beneficios que nos brinda la técnica mini invasiva son la posibilidad de obtención de la arteria mamaria interna izquierda por visión directa o, mejor, video asistido.

Además, la visualización del vaso enfermo en general es óptima.

Permite realizarla sin la asistencia de la bomba corazón pulmón, disminuyendo los efectos deletéreos ocasionados por la misma.

Dependiendo de la anatomía de las coronarias se realiza apertura, pequeña (de 6-8cms), en la parte media anterior y lateral del hemitórax izquierdo.

7. Un mensaje para nuestros lectores de Revista Exitosa, acerca de los avances en el tratamiento de las patologías cardíacas en referencia a la cirugía cardíaca mínimamente invasiva:

El tratamiento de las patologías cardíacas continúa evolucionando para mayor beneficio de los pacientes. Las técnicas se perfeccionan gracias a los nuevos implementos que nos sirven para ser más invasivos y en campos cada vez más pequeños.

Considero, en base al pensamiento de quienes desarrollaron esta técnica, que la cirugía cardíaca mínimamente invasiva es una forma diferente de resolver el mismo problema obteniendo mejores resultados que con el abordaje convencional, que es la esternotomía completa.

TRAYECTORIA

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

• Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito II 04/2007- 11/2008

Curso “Especialización en Cirugía Vascular Periférica”

• Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares 04/2008- 11/2008

Curso “Cirugía Cardiovascular”

• Hospital Italiano 08-09/07/2011

Curso de Cirugía Mini – Invasiva en Tórax Básico

• Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares 05/2011-12/2011

Curso de Tratamiento Endovascular de la Aorta Torácica y Abdominal

PUBLICACIONES

• Eastern Atlantic Student Research Forum, MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN TERMS OF OUTCOME, Rodriguez F. Fecha: 02 / 2001 Pgs: 51. Miami – Estados Unidos.

• XX Congreso Argentino de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA ESTENOSIS AÓRTICA ASOCIADA A ENFERMEDAD CORONARIA, Rodríguez F., Cárdenas C., Piazza A. y colaboradores. Fecha: 11 / 2011 Pgs: 33. Buenos Aires – Argentina.

• REC, ACCESO EN CIRUGÍA VALVULAR AÓRTICA CON TÉCNICA MINI INVASIVA. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA, Rodríguez F., Benítez C., Barba J., y colaboradores. Vol 1. Nº 4. 2015 y presentación el 21-24/10/2015 en el XXI CONGRESO ECUATORIANO DE CARDIOLOGÍA.

• REC, CIRUGÍA CARDIACA MINIMAMENTE INVASIVA, RESULTADOS INICIALES EXPERIENCIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA, Benítez C., Rodríguez F., Barba J., y colaboradores. Vol 1. Nº 4. 2015.

• REC, PERICARDIECTOMIA VIDEOTORACOSCÓPICA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA, Barba J., Benítez C., Rodríguez F., y colaboradores. Vol 1. Nº 4. 2015.

• REC, ABORDAJE VIDEOTORACOSCÓPICO PARA IMPLANTE DE CABLE MARCAPASO EPICÁRDICO, Barba J., Benítez C., Rodríguez F., y colaboradores. Vol 1. Nº 4. 2015.

CONGRESOS /SIMPOSIOS/FÓRUMS

• Eastern Atlantic Student Research Forum, Expositor, Miami – U.S.A., 21-23/02/2001.

• 19th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Asistente, Buenos Aires – Argentina, 4-6/11/2009.

• XX Congreso Argentino de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, Expositor, Buenos Aires 3-5/11/2011.

• XXXI Congreso Internacional de Medicina, Cirugía y Especialidades, Expositor, Guayaquil, 15-19/7/2013.

• 41st Vascular and Endovascular Issues, Techniques and Horizons (VEITHsymposium), Asistente, New York, 18-22/11/2014.

• XXI Congreso Ecuatoriano de Cardiología, Expositor, Quito, 21-24/10/2015.

EXPERIENCIA LABORAL

• H.I.G.A. Pedro Fiorito 06/2007-04/2008

Servicio de Cirugía Vascular

• Sanatorio de la Trinidad Mitre 05/2008- 04/2012

Servicio de Cirugía Cardiovascular

• Hospital Luis Vernaza 06/2012…

Servicio de Cirugía Cardíaca

• Omni Hospital 06/2012…

Servicio de Cirugía Cardiovascular

Más personal:

Deporte: Fútbol

Comida preferida: Lomo saltado

Película favorita: Salvando al soldado ryan

Mayor pasión: Mi profesión

Color preferido: Amarillo

Contacto:

Dirección: Av. Abel Romeo Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, 6to piso Consultorio No. 604 Edificio Vitalis I – Omnihospital.

Teléfono: (593-4) 6043331

