El Dr. César Benítez Pozo; Es un prestigioso profesional, Cirujano Cardiovascular y Torácica – CONACEM (Chile), Fellowship en Trasplante Cardíaco Hospital Clínica (España), Especializado en Cirugía General en la Universidad de (Chile).

Posee una amplia formación en el exterior tales como en: Entrenamiento Avanzado en Cirugía Cardíaca y Torácica Mínima Invasiva en Alemania y USA.

En la actualidad dirige la UNIDAD DE CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA MINI INVASIVA. En Omni Hospital. Actualmente pertenece a la Asociación de Médicos (AMOH) del OMNI HOSPITAL; donde realiza su mayor parte de trabajo profesional.

Ha recorrido diferentes facetas profesionales en el exterior, aportando en nuestra comunidad, múltiples funciones que convergen en servir al paciente.

Preguntas Profesionales:

Cirugía Cardiovascular

¿Qué es una cirugía cardiovascular mínima invasiva?

Lo primero que debemos entender que la cirugía cardiaca tiene una evolución de 60 años, se desarrollaron técnicas básicas, y siempre el acceso tradicional fue una extensa incisión en el centro del pecho. Es una cirugía muy buena, segura, y en algunos lugares todavía es el estándar de calidad para estos procedimientos. En los últimos 15 años, inicialmente en Europa y USA se desarrolló técnicas para poder replicar mismas operaciones, pero sin necesidad de abrir el pecho de manera completa. – ¿Cuál fue la ventaja de realizar estas técnicas? – Que, a los pacientes de mucho riesgo, o inoperables podían intervenirse con facilidad. Y los pacientes de menor riesgo; o más jóvenes, podían realizarse las intervenciones a través de incisiones muy pequeñas permitiendo una rápida recuperación. Esa es la ventaja y lo que se dispone actualmente de múltiples técnicas de acceso mínimo invasivo para hacer operaciones cardiacas, sean de baja, mediana o alta complejidad, replicando resultados de la cirugía convencional.

¿Coméntenos acerca de la cirugía cardiovascular híbrida?

Básicamente consiste en una estrategia donde una parte del procedimiento se hace a través acceso mínimo invasivo o accesos abiertos; y otra se hace en la sala de hemodinamía con procesos endo-vasculares. Básicamente se realiza para la reparación en patología de la aorta o conducto aórtico, que es la arteria principal que nace del corazón y distribuye la sangre al cuerpo.

Esos pacientes de someterse a cirugías abiertas necesitan operaciones muy prolongadas con riego de mortalidad por el procedimiento. Al hacer un proceso hibrido, se realiza uno en etapas, primero en el quirófano con acceso mínimo invasivo, y luego en la sala de hemodinamía implantando catéter dentro de la aorta y con eso realiza el reparo completo.

¿Háblenos acerca de una Cirugía Maze para Fibricación Auricular?

Es la Arritmia cardiaca más frecuente, hay una alta incidencia de la misma sobre todo en personas de la tercera edad, y puede asociarse o no en patología cardiaca estructural, sea valvular, sea coronaria.

El tratamiento convencional incluye control arritmia y anticoagulación; si bien es cierto ayuda a mejora la calidad de vida del paciente. Y si no mejora no revertirla arritmia sinusal. Hay varios procedimientos que mejoran esta por vía percutánea, a través de un acceso percutánea femoral con un catéter, haciendo un aislamiento eléctrico en algunas partes de la zona de aurícula izquierda del corazón. Con eso hay cerca de un 60% de conversión de esta arritmia a arritmia sinusal. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que no revierte esto y para lo cual se diseña dicho procedimiento Maze. Inicialmente se lo realizó vía abierta con circulación extracorpórea. En los últimos 15 años tiempos que desarrollaron técnicas para hacer quirúrgicamente este abordaje y aislamiento eléctrico en la aurícula izquierda ya no abriendo el pecho con circulación extracorpórea, sino con una video-cámara en dos pequeños accesos mínimos invasivos en la pared lateral del tórax. – ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? – Que nos ofrece una conversión arritmia sinusal; o sea solucionar definitivamente esta arritmia cercana al 95% que no lo tiene ninguna otra técnica.

Y nos permite hacer un control y aislamiento efectivo de la orejuela de la aurícula izquierda, que es el espacio anatómico donde se genera los trombos finalmente producen las complicaciones derivadas de esta; que son embolias cerebrales o embolias a extremidades inferiores. Este procedimiento disponemos acá en el país desde el 2014 que iniciamos el programa de mínimo invasiva y a la fecha aún somos el único equipo del Ecuador disponible para hacerlo.

¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? – El paciente tiene una hospitalización abreviada; (48 a 72 horas); y se le ofrece una solución definitiva de su arritmia, obviando ya el tratamiento médico y la necesidad de intervenciones percutáneas.

¿Personas que consumen algún tipo de pastilla tendrían posibilidad de hacerse ese tipo de cirugía?

Claro, el paciente ideal para realizarse este tipo de procedimientos es el que tiene fibrilación auricular y menos de tres años de evolución, y que el tamaño de su aurícula izquierda, que es el foco; arritmia génico principal del corazón; esté dentro de un límite de 65 mm, ese es el paciente ideal. La tasa de probabilidad de conversión es de 95% y con esto el paciente cura su arritmia. Por lo tanto, no necesitará tomar medicamentos coagulantes o anti-arrítmicos. Solamente en el periodo perio-operativo hasta los 60 días se lo mantiene con anti-arrítmicos y luego ese tipo de medicamento se suspende.

Cirugia Torácica

VATS: Video Assisted Thoracic Surgery (cirugía torácica video asistida). El enfoque tradicional de la patología torácica no cardiaca, siempre fue un acceso grande a través de los espacios intercostales. Actualmente no se concibe realizar esta cirugía torácica programada y electiva, incluso en urgencias que no sea a través de un acceso mínimo invasivo. Esto es sin necesidad de abrir la cavidad torácica; sino con un acceso que puede ser 1, 2 o 3 puertos; (lo denominamos así); de entre 5 y 10mm de tamaño. A través de aquello se introduce una videocámara de alta definición, que se replica todo el proceso de cirugía abierta a través de una cirugía mínima invasiva.

¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento?

El paciente no necesitará terapia intensiva.

La mayoría respira de manera espontanea operatorio inmediato.

No requieren de transfusiones sanguíneas.

Y la recuperación es inmediata.

Además, permite a pacientes con alto riesgo de operarlos.

Y pacientes jóvenes que vuelvan a su actividad laboral inmediatamente.

*A pedido de nuestros lectores ¿Cómo podemos concretar una cita con usted y que costo tiene?

Estamos ubicados en Omni Hospital, torre médica 2 piso 10 – consultorio 1019

Celular: 0969667359

Web: http://drcesarbenitezpozo.com o Twiter: @cesarbenitez.com

La consulta cuesta: $80

*Alguna recomendación para nuestros lectores de Revista Exitosa, ¿Debemos la sociedad darle más importancia y cuidar más al “Motor” de nuestro cuerpo y corazón?

El consejo no es sólo para pacientes, sino también para los médicos. La derivación precoz de pacientes es para poder realizar a tiempo este tipo de intervenciones. Llevamos ya 6 años acá en el país, 4 años que iniciamos un programa completo de cirugía cardio-vascular y torácica mínimo invasiva. Somos el centro que tiene la mayor experiencia del Ecuador en estos tipos de procedimientos. Y si tiene alguna duda o considera caso inoperable, no dude e contactarnos porque tenemos una alternativa y solución.

Alguna recomendación para nuestros lectores. ¡Cómo debemos cuidar nuestro corazón que es nuestro motor?

En realidad, nosotros los cirujanos, somos lamentablemente la última línea de defensa. Lo que no debería suceder que los pacientes lleguen con la necesidad de una cirugía compleja de manera precoz. Recomendamos un estilo de vida saludable, alimentación sana, el hábito del deporte, puede ayudar y está demostrado científicamente que previene tener enfermedades cardio-vasculares. Evitar el tabaco, consumo exagerado de alcohol, uso de sustancias nocivas también evita contraer enfermedades pulmonares.

Más personal

Libro: La biblia

Personaje favorito: Michael De Bakey uno de pioneros de Cirugia Cardiovascular

Deporte: Básquet

Comida preferida: La pasta

Mayor pasión: Mis hijos

Color preferido: Azul



